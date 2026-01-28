Dayana Rodríguez a la final mundial de clubes con Corinthians

El Corinthians de Dayana Rodríguez consiguió el pase a la final de la Women’s Champions Cup, competición mundial de clubes femeninos de la FIFA.

La mediocampista ingresó en el minuto 89, en el triunfo del cuadro brasileño 0-1 ante el Gotham estadounidense en las semifinales.

Corinthians, vigente campeón de la Copa Libertadores Femenina, tras superar al representante de Concacaf se medirá en la final al vencedor entre el monarca europeo, el Arsenal inglés, y el africano FAR Rabat marroquí.

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El partido definitorio se disputará el domingo en Londres. El Timao garantizó 1 millón de dólares como premio por su clasificación, si logra el título de la inédita competición el monto aumentará a 2,3 millones.

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Foto: Getty Images