David Martínez anotó en la goleada de LAFC en Concacaf

Los Angeles FC, conjunto de David Martínez, debutó en la Copa de Campeones de Concacaf con una goleada de visita ante Real España.

El volante fue titular, disputó 62 minutos y marcó gol en el 11, en el triunfo 1-6 del cuadro estadounidense ante el hondureño.

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Para Martínez fue su primer tanto en la máxima competición de la zona norte del continente. El año pasado consiguió tres tantos en otro torneo internacional, la Leagues Cup.

El compromiso de vuelta se disputará el 24 de febrero con LAFC como local. El ganador de la llave se medirá en octavos de final al Alajuelense costarricense.

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Foto: Lafc.com