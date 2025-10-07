Daniel Pereira no estará con la Vinotinto

La FVF informó este martes que Daniel Pereira será baja en la Vinotinto para los partidos amistosos ante Argentina y Belice.

El mediocampista «no formará parte de la convocatoria debido a que cumplirá compromisos con su club», publicó el ente.

Por otro lado, el juvenil Juan Rojas, del Orlando City estadounidense, fue incorporado a la convocatoria.

Desde el lunes están llegando a Florida los jugadores convocados por Oswaldo Vizcarrondo para preparar el encuentro del viernes ante la Albiceleste.

Foto: Prensa FVF