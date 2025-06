Cuatro ciudades albergarán el Sudamericano sub-20 de Venezuela

Este viernes fueron confirmadas Barquisimeto, Valencia, Caracas y Puerto La Cruz como las ciudades sede del Sudamericano sub-20 Venezuela 2025.

Los estadios serán el Metropolitano de Lara, el Misael Delgado, el Brígido Iriarte, el Olímpico de la UCV y el José Antonio Anzoátegui.

El Grupo A, en el que participará la Vinotinto juvenil, se disputará en el escenario larense; mientras que el B se jugará en Valencia.

Las primeras cuatro fechas del hexagonal final serán en la capital, mientras que Puerto La Cruz albergará la quinta y última jornada.

Calendario Sudamericano sub-20 Venezuela 2025

Fase de grupos

Jueves 23 enero

Grupo A

Perú vs. Paraguay – Metropolitano de Lara – 5:00 pm

Venezuela vs. Chile – Metropolitano de Lara – 7:30 pm

Libre: Uruguay

Viernes 24 enero

Grupo B

Bolivia vs. Ecuador – Misael Delgado – 5:00 pm

Brasil vs. Argentina – Misael Delgado – 7:30 pm

Libre: Colombia

Sábado 25 enero

Grupo A

Chile vs. Uruguay – Metropolitano de Lara – 5:00 pm

Perú vs. Venezuela – Metropolitano de Lara – 7:30 pm

Libre: Paraguay

Domingo 26 enero

Grupo B

Bolivia vs. Brasil – Misael Delgado – 5:00 pm

Argentina vs. Colombia – Misael Delgado – 7:30 pm

Libre: Ecuador

Lunes 27 enero

Grupo A

Chile vs. Perú – Metropolitano de Lara – 5:00 pm

Uruguay vs. Paraguay – Metropolitano de Lara – 7:30 pm

Libre: Venezuela

Martes 28 enero

Grupo B

Argentina vs. Bolivia – Misael Delgado – 5:00 pm

Colombia vs. Ecuador – Misael Delgado – 7:30 pm

Libre: Brasil

Miércoles 29 enero

Grupo A

Uruguay vs. Perú – Metropolitano de Lara – 5:00 pm

Paraguay vs. Venezuela – Metropolitano de Lara – 7:30 pm

Libre: Chile

Jueves 30 enero

Grupo B

Colombia vs. Bolivia – Misael Delgado – 5:00 pm

Ecuador vs. Brasil – Misael Delgado – 7:30 pm

Libre: Argentina

Viernes 31 enero

Grupo A

Venezuela vs. Uruguay – Metropolitano de Lara – 7:30 pm

Paraguay vs. Chile – Misael Delgado – 7:30 pm

Libre: Perú

Sábado 1 febrero

Grupo B

Ecuador vs. Argentina – Metropolitano de Lara – 5:00 pm

Brasil vs. Colombia – Misael Delgado – 5:00 pm

Libre: Bolivia

Fase Final

Martes 4 febrero

1A vs. 3B – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

1B vs. 2A – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

3A vs. 2B – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

Viernes 7 febrero

1A vs. 2B – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

1B vs. 3B – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

2A vs. 3A – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

Lunes 10 febrero

3A vs. 1A – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

2B vs. 1B – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

2A vs. 3B – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

Jueves 13 febrero

2A vs. 1A – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

1B vs. 3A – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

3B vs. 2B – Brígido Iriarte u Olímpico de la UCV – Hora por definir

Domingo 16 febrero

1A vs. 1B – José Antonio Anzoátegui – Hora por definir

2B vs. 2A – José Antonio Anzoátegui – Hora por definir

3B vs. 3A – José Antonio Anzoátegui – Hora por definir

Horarios de Venezuela

Calendario sujeto a modificaciones

Foto: Archivo