Conmebol aumentó los premios para Libertadores, Sudamericana y Libertadores Femenina

Conmebol anunció el incremento en los premios económicos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con la novedad de un aumento significativo en los montos para la Copa Libertadores Femenina.

El presidente del ente, el paraguayo Alejandro Domínguez, destacó que el total a repartir supera los 244 millones de dólares.

En el caso de la Libertadores, los equipos participantes en la Fase 1 recibirán 400 mil dólares, los de la Fase 2 500 mil y los de la Fase 3 600 mil.

El campeón de América recibirá 16 millones, uno más que en la edición 2021.

El premio al campeón de la Sudamericana también tendrá un incremento, ubicándose en 5 millones.

La Recopa Sudamericana repartirá 1,6 millones al campeón y 800 mil al finalista.

La escuadra ganadora de la Libertadores Femenina recibirá 1,5 millones y la subcampeona 500 mil.

🏆 ¡UN PASO GIGANTE!

🔝 A partir de 2022, las campeonas de la CONMEBOL #LibertadoresFEM recibirán US$ 1.500.000 y las vicecampeonas US$ 500.000.

⭐ UM PASSO GIGANTE! A partir de 2022, as campeãs da CONEMBOL #LibertadoresFEM receberão US$ 1.500.000 e as vice-campeãs US$ 500.000. pic.twitter.com/YnuxOvEuxB

— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) December 20, 2021