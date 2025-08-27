Confirmadas las bajas de Herrera y Cádiz por lesión

La FVF detalló las ausencias de los lesionados Yangel Herrera y Jhonder Cádiz de la convocatoria de la Vinotinto.

«Herrera: Ruptura del tendón del bíceps crural derecho. El tiempo estimado de recuperación es de 6 semanas«, precisó un comunicado federativo.

«Cádiz: Fractura del tercer metatarsiano del pie derecho, con un tiempo estimado de recuperación de 3 semanas«, detalló respecto al delantero.

Por su parte, José Andrés Martínez sí fue convocado y será evaluado por el cuerpo médico de la selección: «Presenta una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, de resolución quirúrgica«.

El «Brujo» ya pasó por el quirófano y no estará disponible ante Argentina por suspensión.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo