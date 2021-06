Confirmada la ausencia de Tomás Rincón tras dar positivo

El capitán de la selección venezolana, Tomás Rincón, confirmó este sábado que dio positivo por covid-19 y no jugará la Copa América con la Vinotinto, que debuta el domingo frente a la anfitriona Brasil.

“He dado positivo por covid, en estos momentos mi estado de salud es estable y controlado. Lamento profundamente no poder representar a mi país, los que me conocen saben lo que he trabajado para aportar mi máximo a la Vinotinto en esta Copa América, pero siempre hay que priorizar mi salud y la de los que me rodean“, escribió Rincón en su cuenta de Instagram.

El mediocampista del Torino italiano no abordó el avión en el que iba a viajar su equipo a Brasil debido a “un malestar físico y un cuadro viral”. Su baja se sumó a las de Wilker Ángel y Rolf Feltscher, que dieron positivo por covid-19 en el último test realizado antes de viajar.

Al aterrizar, le hicieron nuevas pruebas a los integrantes de la delegación y la FVF confirmó que once integrantes de la delegación dieron positivo a la covid-19, ocho de ellos futbolistas.

Por su parte, la Conmebol confirmó este sábado, a través de un comunicado, la existencia de 13 casos de coronavirus en la delegación de Venezuela, que se encuentran aislados “desde el primer positivo”.

Inicialmente, la Secretaría de Salud de Brasilia informó que doce miembros de la delegación de Venezuela que participará en la Copa América, entre ellos varios jugadores, dieron positivo en coronavirus en la primera prueba clínica obligatoria a la que fueron sometidos al llegar a Brasil.

Además de las diferentes cifras manejadas, ninguna entidad ha confirmado la identidad de los contagiados detectados al llegar a Brasilia.

Ante el brote de covid-19, la selección venezolana convocó este sábado a 15 jugadores más que se unirán a la concentración de la Vinotinto en Brasil.

Frente a esta situación, Rincón aseguró que “los muchachos darán lo mejor de sí” y agradeció a quienes se preocuparon por su estado de salud.

“A los que me desearon lo contrario revísense porque esa es otra clase de virus que igual hay que tratar y prestarle atención, primero somos humanos, luego futbolistas“, concluyó.

