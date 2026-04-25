Completos los clasificados a la Fase Final del Apertura 2026

Portuguesa FC, Carabobo FC y Academia Puerto Cabello se quedaron con los cupos restantes a los cuadrangulares del Torneo Apertura 2026, que disputó seis partidos este sábado.

Portuguesa goleó 3-0 a UCV FC. Los goles fueron del argentino Jonathan Cañete en los minutos 19 y 45+4 -penal-, y Jesús González en el 80.

Deportivo Táchira superó 2-1 a Carabobo. Gustavo Lozano en el 10 y el argentino Leandro Fioravanti en el 41 marcaron por el aurinegro. Descontó Eric Ramírez de penal en el 51.

Monagas SC y Puerto Cabello igualaron 1-1. El ecuatoriano Maelo Rentería abrió la cuenta en el 47 y el portugués Joao Barros emparejó en el 84.

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Portuguesa con 20 puntos, Carabobo con 19 y Puerto Cabello con 17 amarraron los boletos a la Fase Final que se sorteará el lunes.

Caracas FC ganó 2-1 ante Rayo Zuliano en el estreno del técnico Henry Meléndez. Jhan Vélez adelantó a la visita en el 24, remontaron Michael Covea en el 71 y Jesús Yendis en el 88.

Anzoátegui FC y Zamora FC empataron 1-1. Guillermo Marín en el 55 y Richard Celis en el 90+6 fueron los goleadores.

Deportivo La Guaira triunfó 0-1 ante Trujillanos FC. Juan Castellano hizo la diferencia en el 80.

Este domingo cerrará la fase regular con el duelo Metropolitanos FC-Estudiantes de Mérida.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Monagas SC