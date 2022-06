Colombia será el rival de Venezuela en las semifinales del Maurice Revello

Luego de completarse este lunes la fase de grupos del Torneo Maurice Revello 2022, Colombia quedó definido como el rival de la Vinotinto juvenil en el certamen francés.

La escuadra del vecino país garantizó su pase a la siguiente ronda tras vencer 1-2 a Japón y de esta manera quedarse con el primer lugar del grupo C.

La selección de Venezuela sub-21 obtuvo su clasificación el domingo como vencedor del grupo B, tras igualar con Ghana 1-1 y sumar el punto adicional en los penales 4-2.

El encuentro entre las dos selecciones sudamericanas se disputará el jueves, a las 8 y 30 de la mañana, hora venezolana, en la localidad gala de Salon-de-Provence.

El ganador se medirá en la final del domingo a las 12 del mediodía al vencedor entre Francia -primero del grupo A- y México -mejor de los segundos de grupo-, equipos que también se enfrentarán el jueves.

Torneo Maurice Revello – Ronda final

Loading...

Miércoles 8 junio

Onceavo lugar

Arles – 8:00 am – Ghana vs. Arabia Saudita

Noveno lugar

Arles – 12:00 pm – Argelia vs. Indonesia

Jueves 9 junio

Semifinales

Salon-de-Provence – 8:30 am – Venezuela vs. Colombia

Salon-de-Provence – 12:00 pm – Francia vs. México

Viernes 10 junio

Séptimo lugar

Mallemort de Provence – 8:00 am – Panamá vs. Comoras

Quinto lugar

Mallemort de Provence – 12:00 pm – Argentina vs. Japón

Domingo 12 junio

Tercer lugar

Salon-de-Provence – 8:30 am – Perdedores de semifinales

Final

Salon-de-Provence – 12:00 pm – Ganadores de semifinales

Horarios de Venezuela

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF