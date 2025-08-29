Colombia dio su lista para medirse a la Vinotinto

Este viernes fue publicada la lista de convocados de Colombia para la doble fecha de eliminatorias ante Bolivia y Venezuela.

La selección del vecino país buscará el boleto al Mundial con la principal novedad de Dayro Moreno, próximo a cumplir 40 años y goleador de la Copa Sudamericana con el Once Caldas.

También se produjo el regreso de Yerson Mosquera, recuperado de una larga lesión en la rodilla izquierda.

Las principales figuras colombianas están en el listado de Néstor Lorenzo: Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Jhon Arias.

Si Colombia vence el 4 de septiembre a Bolivia en Barranquilla clasificará a la Copa del Mundo antes de visitar a Venezuela el 9 en Maturín.

Porteros: Camilo Vargas (Atlas, MEX), David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul, MEX).

Defensas: Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING), Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Deiver Machado (Lens, FRA), Jhon Lucumí (Bologna, ITA), Johan Mojica (Mallorca, ESP), Santiago Arias (Bahia, BRA), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Yerson Mosquera (Wolverhampton, ING).

Mediocampistas: James Rodríguez (León, MEX), Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING), Jhon Arias (Wolverhampton, ING), Jorge Carrascal (Flamengo, BRA), Juan Camilo Portilla (Talleres, ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), Kevin Castaño (River Plate, ARG), Richard Ríos (Benfica, POR).

Delanteros: Dayro Moreno (Once Caldas), Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS), Luis Díaz (Bayern Munich, ALE), Luis Suárez (Sporting, POR), Marino Hinestroza (Atlético Nacional).

