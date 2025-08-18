Carlos Paraco marcó en el triunfo del Kryvbas

El Kryvbas de los venezolanos consiguió este lunes un triunfo ante el Zorya Luhansk en la tercera fecha de la liga ucraniana.

Carlos Paraco fue titular, jugó 76 minutos, anotó gol en el 16 y fue amonestado, en el triunfo 2-3 como visitante.

Loading...

Gleiker Mendoza disputó todo el partido.

Andrusw Araujo fue titular y disputó 45 minutos, en lo que fue su debut con el equipo.

Carlos Augusto Rojas y Mayken González fueron convocados pero no jugaron.

Kryvbas ganó por segunda fecha al hilo y está en el séptimo lugar de la clasificación, con 6 puntos en 3 jornadas.

Lavinotinto.com

Foto: Fckryvbas.com