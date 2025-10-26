Caracas volvió a ganar en el Cuadrangular B

Este domingo se completó la primera vuelta de la Fase Final del Torneo Clausura 2025, con los dos partidos del Cuadrangular B.

Carabobo FC y Deportivo Táchira igualaron 1-1. La visita abrió el marcador por medio de Jean Castillo en el 51 y el elenco valenciano igualó con un penal del argentino Matías Núñez en el 76.

Caracas FC venció 2-3 a Metropolitanos FC. En un primer tiempo imponente, el club rojo marcó con Ángel Figueroa en el 3, Michael Covea en el 6 y Jeriel De Santis en el 40. Descontaron Jeizon Ramírez en el 66 y Jaiver Giménez en el 80.

El elenco avileño obtuvo su segunda victoria al hilo, lo que le permitió cerrar la primera semana como puntero del grupo con 7 puntos.

La actividad se reanudará con la cuarta fecha, que tendrá el próximo viernes los encuentros del Cuadrangular A (encabezado por Academia Puerto Cabello) y el sábado los del B.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC