Caracas repitió triunfo contra Independiente Petrolero

Caracas FC triunfó 2-3 ante Independiente Petrolero y se mantuvo invicto en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El club avileño golpeó temprano y en la etapa complementaria se levantó de dos tantos en contra para vencer por segunda vez al cuadro boliviano.

En el minuto 4, un centro desde la izquierda de Robert Hernández fue desviado en propia puerta por Francisco Rodríguez.

El intercambio ofensivo posterior favoreció al Caracas, con el segundo gol marcado por Adrián Fernández con un remate en la entrada del área en el 15.

En el 28, Saúl Torres fue expulsado en el elenco local a instancias del VAR. Esto no le restó ímpetu al equipo sucreño, que insistió en el ataque hasta llegar al empate.

Esto ocurrió en una ráfaga de la segunda parte. Rodrigo Rivas en el 55 y Jonathan Cristaldo en el 58 marcaron. Frankarlos Benítez paró poco después un remate que iba al ángulo de Rudy Cardozo.

El rojo resistió y se levantó. Retomó la ofensiva, con Wilfred Correa marcando el del triunfo en el 67, en el rebote de un primer intento suyo de cabeza en el área.

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Caracas estuvo cerca del cuarto gol, pero le fue suficiente para obtener su primer triunfo copero en Bolivia.

Con 8 puntos y sin derrotas, el cuadro dirigido por Henry Meléndez es puntero del Grupo E a falta de que Botafogo y Racing completen la cuarta fecha.

2- Independiente Petrolero: Johan Gutiérrez; Saúl Torres, Luis Palma, Ronny Montero, Francisco Rodríguez (Wagner, 46′); Daniel Rojas (Adelan Santos, 83′), Gustavo Cristaldo (Rodrigo Rivas, 46′), Willie; Alan Mercado (Leonardo Montenegro, 34′), Rudy Cardozo (Rafael Lutkowski, 82′), Jonathan Cristaldo. DT: Thiago Leitao.

3- Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Jesús Alejandro Quintero, Luis Del Pino Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa (Mauricio Márquez, 83′), Michael Covea (Lucciano Reinoso, 46′; Francisco La Mantia, 90+4′), Robert Hernández (Rodhier Lezama, 83′); Adrián Fernández (Juan Sebastián González, 83′). DT: Henry Meléndez.

Goles: Rodrigo Rivas 55′ Jonathan Cristaldo 58′ – Francisco Rodríguez 4′ ag Adrián Fernández 15′ Wilfred Correa 67′.

Árbitro: Joel Alarcón (Perú).

Expulsados: Saúl Torres 28′.

Amonestados: Fereira, Gudiño.

Estadio: Olímpico Patria, Sucre, Bolivia.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC