Caracas FC sumó ante Racing

Caracas FC estiró su invicto en la Copa Sudamericana con un empate 1-1 en el estadio Olímpico ante Racing.

El club rojo resistió ante un elenco argentino que contó con varias ocasiones para quedarse con el triunfo.

En la primera parte ya apareció la figura de la tarde, el portero Frankarlos Benítez, al detener un penal ejecutado por Gabriel Rojas.

Racing siguió su insistencia y consiguió el primer gol en el minuto 42 con un cabezazo de Tomás Pérez tras un centro desde la izquierda.

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La respuesta avileña llegó poco después del descanso, con una gran acción individual de Jesús Yendis para igualar en el 47.

El visitante tuvo nuevas ocasiones: un tiro de Pérez que dio en el palo y un par de remates claros que detuvo Benítez.

Caracas hizo un ejercicio de resistencia el resto del encuentro y llegó a 5 puntos en 3 fechas, con lo que cerró la primera vuelta en el segundo lugar del Grupo E.

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Foto: Yahoo