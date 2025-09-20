Caracas FC consiguió el boleto a la Fase Final del Clausura

La jornada 11 del Torneo Clausura 2025 continuó este sábado con tres encuentros, que le dieron el triunfo a los locales.

Caracas FC venció 2-0 a Zamora FC. Los goles fueron de José Hernández Chávez en el minuto 58 y Michael Covea en el 86.

Con el resultado, el cuadro rojo se convirtió en el quinto clasificado a la Fase Final, uniéndose a Deportivo La Guaira, Carabobo FC, Deportivo Táchira y Monagas SC.

Rayo Zuliano superó 3-1 a Monagas. Un autogol del panameño Eduardo Anderson adelantó al local en el 11, Edder Farías igualó en el 61, pero José Luis Ochoa en el 64 y Gilmar Martínez en el 75 permitieron el triunfo zuliano.

Estudiantes de Mérida ganó 2-0 ante Portuguesa FC. Jesús Hernández en el 20 y el panameño Omar Browne en el 74 marcaron los goles.

Este domingo continuará la fecha con los encuentros La Guaira-Yaracuyanos FC y Táchira-Academia Puerto Cabello.

