Caracas en el grupo de Boca y Estudiantes en el de Racing tras el sorteo de la Libertadores

El Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, y el Independiente del Valle, ganador de la Copa Sudamericana, se enfrentarán en la fase de grupos de la edición 61 de la Libertadores, que se jugará en 2020, según estableció el sorteo celebrado este martes en la sede de la Conmebol en Luque.

Flamengo e Independiente del Valle tendrán que disputar también el próximo año la Recopa Sudamericana por ser los últimos ganadores de los dos torneos de clubes auspiciados por la Conmebol.

La Copa Libertadores de 2020 comenzará el 22 de enero y concluirá el 21 de noviembre con la final a partido único en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En este grupo A, que equivale a la cuarta fase, también quedaron emparejados el Junior colombiano y el equipo que supere la instancia previa del torneo.

Los dos mejores clasificados de los ocho grupos accederán a la ronda de octavos de final, cuyos cruces serán sorteados en mayo.

Además, los ocho equipos que terminen en tercera posición y los dos mejores de entre los eliminados de la tercera fase pasarán a competir en la Copa Sudamericana.

Emparejamientos de primera, segunda, tercera fase y fase de grupos de la Copa Libertadores 2020

Primera fase

1) Bolivia 4 (BOL) – Guaraní (PAR) (E1)

2) Carabobo (VEN) – Universitario (PER) (E2)

3) Progreso (URU) – Barcelona (ECU) (E3)

Segunda fase

1) E2 – Cerro Porteño (PAR) (C1)

2) Cerro Largo (URU) – Palestino (CHI) (C2)

3) Independiente Medellín (COL) – Deportivo Táchira (VEN) (C3)

4) Macará (ECU) – Deportes Tolima (COL) (C4)

5) Chile 4 (CHI) – Internacional (BRA) (C5)

6) Bolivia 3 (BOL) – Atlético Tucumán (ARG) (C6)

7) E1 – Corinthians (BRA) (C7)

8) E3 – Sporting Cristal (PER) (C8)

Tercera Fase

1) C1 – C8 (G1)

2) C2 – C7 (G2)

3) C3 – C6 (G3)

4) C4 – C5 (G4)

Fase de Grupos

Grupo A

Flamengo (BRA), Independiente del Valle (ECU), Junior (COL), G1.

Grupo B

Palmeiras (BRA), Bolívar (BOL), Tigre (ARG), G2.

Grupo C

Peñarol (URU), Colo Colo (CHI), A Panaraense (BRA), Bolivia 2.

Grupo D

River Plate (ARG), Sao Paulo (BRA), Liga de Quito (ECU), Binacional (PER).

Grupo E

Gremio (BRA), U Católica (CHI), América de Cali (Colombia), G4.

Grupo F

Nacional (URU), Racing (ARG), Alianza Lima (PER), Estudiantes de Mérida (VEN).

Grupo G

Olimpia (PAR), Gremio (BRA), Delfín (ECU), Defensa y Justicia (ARG).

Grupo H

Boca Juniors (ARG), Libertad (PAR), Caracas (VEN), G3.

