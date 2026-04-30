Carabobo superó a Blooming con doblete de Tortolero

Carabobo FC ganó su segundo partido en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, con un 2-0 ante Blooming en Valencia.
El elenco valenciano se adelantó en el minuto 6, con un potente remate de Edson Alejandro Tortolero dentro del área.
El visitante fue en búsqueda del empate pero le costó romper el entramado del conjunto vinotinto regional, que amplió el marcador antes del descanso.
En una jugada de córner en el 39, Tortolero anotó por segunda vez y dejó avanzada la tarea para el resto del compromiso.
La expulsión de Matías Abisab en el 49 atizó más la propuesta carabobeña pero el portero Braulio Uraezaña tuvo al menos dos intervenciones de importancia.
Carabobo amarró su segundo triunfo en casa y llegó a 6 puntos en el Grupo H tras completarse la primera vuelta.
2- Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berríos (Abraham Bahachille, 83′), Edson Castillo, Matías Núñez (Jonathan Bilbao, 56′), Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco (Juan Obando, 83′), Edson Alejandro Tortolero (Maurice Cova, 56′), Eric Ramírez (Loureins Martínez, 71′). DT: Daniel Farías.
0- Blooming: Braulio Uraezaña; Marc Enoumba (César Menacho, 46′), Julio Vila, Gabriel Valverde; Danny Bejarano, Matías Abisab, Guilmar Centella (Anthony Vásquez, 46′), Moisés Villarroel, Roberto Hinojosa (José María Carrasco, 90+2′); Miguel Villaroel (Esdras Mendoza, 69′), Bayron Garcés (Auli Oliveros, 69′). DT: Mauricio Soria.
Goles: Edson Alejandro Tortolero 6′ 39′.
Árbitro: Anthony Díaz (Ecuador).
Expulsados: Matías Abisab 49′.
Amonestados: Tortolero, Núñez – Enoumba, Valverde, Mendoza.
Estadio: Misael Delgado, Valencia.
Lavinotinto.com
Foto: Conmebol