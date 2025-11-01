Carabobo igualó a Caracas en la cima del Cuadrangular B

La cuarta jornada de la Fase Final del Torneo Clausura 2025 siguió este sábado con dos encuentros del Cuadrangular B.

Carabobo FC venció 1-2 a Deportivo Táchira. El conjunto aurinegro se adelantó en el minuto 8 por medio del argentino Lucas Cano. La visita remontó con goles de los colombianos Juan Diego Alegría en el 50 y Flabián Londoño de penal en el 59.

Caracas FC y Metropolitanos FC igualaron 1-1. José Hernández Chávez marcó por el cuadro rojo en el 41 y el ghanés George Ayine empató en el 44.

Caracas y Carabobo están empatados en puntos con 8 y diferencia de goles con +2, por lo que definirán entre sí en la última jornada al finalista. Táchira y Metropolitanos quedaron matemáticamente eliminados.

Foto: Prensa Deportivo Táchira