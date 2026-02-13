Carabobo ganó su primer partido

La tercera jornada del Torneo Apertura 2026 empezó este viernes con tres partidos entre la tarde y la noche.

Carabobo FC venció 1-0 a Monagas SC, en lo que fue su primera victoria del certamen. El gol de la diferencia llegó en el minuto 51, con un cabezazo de Edson Alejandro Tortolero en un córner.

Rayo Zuliano superó 1-2 a Estudiantes de Mérida, hilando triunfos fuera de casa. De nuevo a puerta cerrada en la ciudad andina, el local se adelantó con el colombiano Kevin Quejada en el 45.

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La remontada forastera llegó en la segunda etapa, con Cristian Romero en el 48 y Lewuis Peña en el 76.

En la noche, UCV FC ganó 3-2 ante Metropolitanos FC y es el líder con 9 puntos. Kendrys Silva abrió la cuenta en el 7. Nicolás Fedor anotó en el 45+2 y 50, de penal.

El elenco ucevista remontó con Jovanny Bolívar en el 64 y el colombiano Juan Manuel Cuesta de penal en el 85.

El sábado se jugarán los cuatro encuentros restantes: Deportivo La Guaira-Caracas FC, Deportivo Táchira-Trujillanos FC, Portuguesa FC-Anzoátegui FC y Academia Puerto Cabello-Zamora FC.

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Foto: Prensa Monagas SC