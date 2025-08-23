Carabobo FC goleó a UCV FC

Este sábado se disputaron dos encuentros de la octava jornada del Torneo Clausura 2025 de la primera división, con triunfos para Carabobo FC y Monagas SC.

Carabobo goleó 4-1 a UCV FC. Yohandry Orozco abrió la cuenta en el minuto 37 y el colombiano Juan Manuel Cuesta igualó con buena definición en el 45+1.

Orozco adelantó de nuevo al local en el 53 y, tras la expulsión del portero Miguel Silva en el 56, la goleada se concretó con dos tantos del colombiano Juan Diego Alegría en el 62 y 69.

Loading...

Monagas venció 2-3 a Zamora FC. El cuadro oriental ratificó su racha positiva con doblete de Dhylan Castillo en el 30 y 45+4 y tanto de Víctor Rivero en el 58. El dueño de casa recortó con un penal de Antonio Romero en el 70 y cabezazo de Erickson Gallardo en el 76.

El domingo se completará la fecha con los duelos Metropolitanos FC-Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida-Deportivo La Guaira y Academia Puerto Cabello-Caracas FC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Carabobo FC