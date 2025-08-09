Buscar
Carabobo confirmó a Yonathan Del Valle

9 de agosto, 2025

Yonathan Del Valle fue anunciado como el más reciente refuerzo del Carabobo FC para el Torneo Clausura y la Copa Venezuela.

«El atacante Yonathan Del Valle vuelve a su casa, tras más de 10 años en Europa«, publicó el elenco valenciano en las redes sociales junto a un video de presentación.

El atacante de 35 años de edad regresó a su institución de formación luego de una experiencia en los últimos años por varios equipos de Turquía, siendo el más reciente el Pendikspor.

Del Valle se unió a Angelo Lucena, Yohandry Orozco, Jean Fuentes y el colombiano Juan Alegría como las altas confirmadas por el Carabobo para el actual semestre.

Foto: Prensa Carabobo FC

