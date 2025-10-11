Buscar
Cancelado el amistoso de la Vinotinto con Belice

11 de octubre, 2025

La FVF oficializó este sábado la cancelación del partido de la selección de Venezuela ante Belice, que iba a ser su segundo compromiso en la fecha FIFA de octubre.

El ente detalló en un comunicado que causas de fuerza mayor alegadas por la empresa productora del evento llevaron a su cancelación.

La federación de Belice también informó más temprano la cancelación del duelo.

El encuentro estaba previsto para el martes en Chicago, ciudad que atraviesa días de agitación social que llevaron a la reubicación del cotejo entre Argentina y Puerto Rico a Miami, lo que también intentó hacerse en el caso de la Vinotinto.

La selección venezolana disputó el viernes el primer partido de la gira estadounidense de este mes, derrota 1-0 ante Argentina, con Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador interino.

