Cancelado el amistoso de la Vinotinto con Belice

La FVF oficializó este sábado la cancelación del partido de la selección de Venezuela ante Belice, que iba a ser su segundo compromiso en la fecha FIFA de octubre.

El ente detalló en un comunicado que causas de fuerza mayor alegadas por la empresa productora del evento llevaron a su cancelación.

La federación de Belice también informó más temprano la cancelación del duelo.

El encuentro estaba previsto para el martes en Chicago, ciudad que atraviesa días de agitación social que llevaron a la reubicación del cotejo entre Argentina y Puerto Rico a Miami, lo que también intentó hacerse en el caso de la Vinotinto.

La selección venezolana disputó el viernes el primer partido de la gira estadounidense de este mes, derrota 1-0 ante Argentina, con Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador interino.

