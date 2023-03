Calendario de los equipos venezolanos en los grupos de Libertadores

Este martes, la Conmebol publicó el calendario de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, en la que el fútbol venezolano tendrá como representantes a Metropolitanos FC y Monagas SC.

El cuadro violeta iniciará su camino copero el 4 de abril, cuando reciba a Nacional en el estadio Olímpico de la UCV.

Monagas se estrenará en la instancia grupal el 6 de abril, en el Monumental de Maturín ante el Boca Juniors.

Calendario Fase de Grupos – Copa Libertadores 2023

Martes 4 abril – Caracas – Metropolitanos FC vs. Nacional – 10:00 pm

Jueves 6 abril – Maturín – Monagas SC vs. Boca Juniors – 8:00 pm

Martes 18 abril – Porto Alegre – Internacional vs. Metropolitanos FC – 6:00 pm

Miércoles 19 abril – Santiago – Colo Colo vs. Monagas SC – 8:00 pm

Miércoles 3 mayo – Medellín – Independiente Medellín vs. Metropolitanos FC – 10:00 pm

Jueves 4 mayo – Pereira – Deportivo Pereira vs. Monagas SC – 10:00 pm

Martes 23 mayo – Maturín – Monagas SC vs. Colo Colo – 6:00 pm

Jueves 25 mayo – Caracas – Metropolitanos FC vs. Internacional – 8:00 pm

Martes 6 junio – Maturín – Monagas SC vs. Deportivo Pereira – 6:00 pm

Jueves 8 junio – Caracas – Metropolitanos FC vs. Independiente Medellín – 6:00 pm

Miércoles 28 junio – Montevideo – Nacional vs. Metropolitanos FC – 6:00 pm

Jueves 29 junio – Buenos Aires – Boca Juniors vs. Monagas SC – 6:00 pm

Horarios de Venezuela.

