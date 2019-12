Copa LibertadoresFútbol

La edición 2020 de la Copa Libertadores abrirá con el partido entre Carabobo FC y Universitario de Deportes, el 21 de enero.

El cuadro valenciano oficiará como local en Puerto Ordaz y visitará una semana después Lima en la llave de la Fase 1.

El Deportivo Táchira se estrenará de visita ante Independiente Medellín, el 4 de febrero, en duelo correspondiente a la Fase 2.

Si Carabobo supera las tres rondas previas formará parte del grupo A, junto al campeón Flamengo, Independiente del Valle y Junior.

Táchira deberá avanzar dos fases para ingresar en el grupo H, junto a Caracas FC, Boca Juniors y Libertad.

El cuadro rojo debutará ante Boca, el 3 de marzo en el estadio Olímpico capitalino.

El 5 de marzo será el turno para Estudiantes de Mérida, como local ante Racing, dentro del grupo F, en el que compartirá además con el Nacional uruguayo y Alianza Lima.

Calendario de los equipos venezolanos en la Copa Libertadores 2020

Fase 1

Carabobo vs. Universitario, martes 21 enero, 6:15 pm

Universitario vs. Carabobo, martes 28 enero, 8:30 pm

Fase 2

Independiente Medellín vs. Táchira, martes 4 febrero, 8:30 pm

Táchira vs. Independiente Medellín, martes 11 febrero, 6:15 pm

Fase de grupos

Caracas vs. Boca Juniors, martes 3 marzo, 8:30 pm

Estudiantes vs. Racing, jueves 5 marzo, 6:00 pm

Libertad vs. Caracas, martes 10 marzo, 8:30 pm

Nacional vs. Estudiantes, jueves 12 marzo, 6:00 pm

Estudiantes vs. Alianza Lima, miércoles 18 marzo, 6:15 pm

G3 vs. Caracas, miércoles 18 marzo, 8:30 pm

Estudiantes vs. Nacional, martes 7 abril, 6:15 pm

Caracas vs. Libertad, miércoles 8 abril, 6:15 pm

Caracas vs. G3, miércoles 22 abril, 6:15 pm

Alianza Lima vs. Estudiantes, miércoles 22 abril, 8:30 pm

Racing vs. Estudiantes, miércoles 6 mayo, 6:15 pm

Boca Juniors vs. Caracas, jueves 7 mayo, 8:30 pm

Calendario con horarios de Venezuela, sujeto a modificaciones. No incluye los cruces de Carabobo y Táchira si avanzan de ronda.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo