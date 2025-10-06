Calendario de la Fase Final del Clausura 2025

Este lunes fueron sorteados los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025, instancia que definirá a los dos finalistas del segundo torneo del año.

Poco después de la ceremonia del sorteo, la Liga Futve dio a conocer el calendario de partidos, a falta de la confirmación de fechas y horarios.

Se espera que la Fase Final empiece en el fin de semana del 19 de octubre, con actividad sábado-domingo, martes-miércoles y sábado-domingo en cada una de las dos vueltas.

Para el fin de semana del 9 de noviembre se jugará la sexta y última fecha.

De acuerdo a esa distribución, los dos clásicos del Cuadrangular B se jugarán entre semana, con Deportivo Táchira como local en la jornada 2 y Caracas FC en la 5.

Los ganadores de cada grupo serán los finalistas del Clausura, luchando a partido único por el título del semestre, boleto a la Copa Libertadores -si aún no lo tiene ganado- y a la Final nacional ante UCV FC.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo