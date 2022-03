Calendario de Caracas y Táchira en los grupos de la Libertadores 2022

La Conmebol definió el calendario de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que Caracas FC y Deportivo Táchira iniciarán como locales ante rivales brasileños.

El club rojo jugará el primer partido el 5 de abril, en el estadio Olímpico de la UCV, ante Athletico Paranaense.

Por su parte, el elenco aurinegro recibirá al vigente bicampeón Palmeiras, el 6 de abril en Pueblo Nuevo.

Caracas está encuadrado en el grupo B junto al Athletico Paranaense brasileño, el Libertad paraguayo y el The Strongest boliviano.

Táchira forma parte del A, junto al Palmeiras brasileño, el Emelec ecuatoriano y el Independiente Petrolero boliviano.

La fase de grupos de la Libertadores tendrá tres fechas en abril y tres más en mayo.

Calendario de los equipos venezolanos en la Copa Libertadores 2022 – Horarios de Venezuela

Martes 5 abril – Caracas FC vs. Athletico Paranaense – Caracas – 6:15 pm

Miércoles 6 abril – Deportivo Táchira vs. Palmeiras – San Cristóbal – 8:00 pm

Miércoles 13 abril – Libertad vs. Caracas FC – Asunción – 6:00 pm

Jueves 14 abril – Emelec vs. Deportivo Táchira – Guayaquil – 10:00 pm

Martes 26 abril – Independiente Petrolero vs. Deportivo Táchira – Sucre – 6:15 pm

Miércoles 27 abril – The Strongest vs. Caracas FC – La Paz – 10:00 pm

Martes 3 mayo – Caracas FC vs. Libertad – Caracas – 6:15 pm

Martes 3 mayo – Deportivo Táchira vs. Emelec – San Cristóbal – 6:15 pm

Martes 17 mayo – Caracas FC vs. The Strongest – Caracas – 6:15 pm

Miércoles 18 mayo – Deportivo Táchira vs. Independiente Petrolero – San Cristóbal – 8:00 pm

Martes 24 mayo – Palmeiras vs. Deportivo Táchira – Sao Paulo – 8:30 pm

Jueves 26 mayo – Athletico Paranaense vs. Caracas FC – Curitiba – 6:00 pm.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira