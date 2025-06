Calendario de Caracas y Puerto Cabello en grupos de Sudamericana

La Conmebol divulgó este martes el calendario de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, en la que participarán Caracas FC y Academia Puerto Cabello.

Además, el ente confirmó que el conjunto carabobeño oficiará como local en el estadio Misael Delgado de Valencia, mientras que el rojo lo hará en el Olímpico de la UCV.

Caracas abrirá la presencia venezolana el 1 de abril ante el Deportes Iquique chileno como visitante, mientras que Puerto Cabello iniciará de local ante el Lanús argentino el 3 de abril.

La fase de grupos de la Sudamericana tendrá tres fechas en abril y tres en mayo.

Calendario de los equipos venezolanos en la Copa Sudamericana 2025

Martes 1 abril – Iquique – Deportes Iquique vs. Caracas FC – 6:00 pm

Jueves 3 abril – Valencia – Academia Puerto Cabello vs. Lanús – 6:00 pm

Martes 8 abril – Caracas – Caracas FC vs. Cienciano – 6:00 pm

Miércoles 9 abril – Rio de Janeiro – Vasco da Gama vs. Academia Puerto Cabello – 8:30 pm

Martes 22 abril – Arequipa – Melgar vs. Academia Puerto Cabello – 10:00 pm

Miércoles 23 abril – Caracas – Caracas FC vs. Atlético Mineiro – 8:30 pm

Miércoles 7 mayo – Valencia – Academia Puerto Cabello vs. Vasco da Gama – 6:00 pm

Jueves 8 mayo – Cusco – Cienciano vs. Caracas FC – 10:00 pm

Martes 13 mayo – Valencia – Academia Puerto Cabello vs. Melgar – 8:30 pm

Jueves 15 mayo – Belo Horizonte – Atlético Mineiro vs. Caracas FC – 8:30 pm

Martes 27 mayo – Lanús – Lanús vs. Academia Puerto Cabello – 6:00 pm

Jueves 29 mayo – Caracas – Caracas FC vs. Deportes Iquique – 8:30 pm

Horarios de Venezuela

Calendario sujeto a modificación