Bryant Ortega jugará en la liga de Emiratos Árabes

El Khor Fakkan de Emiratos Árabes Unidos anunció la llegada del mediocampista venezolano Bryant Ortega.

«Khor Fakkan FC firmó contrato con el jugador venezolano Bryant Ortega, cedido por el club saudí Al Ittihad«, publicó el elenco emiratí en la red social X.

Loading...

Para el mediocampista será la segunda cesión desde Al Ittihad, ya que la pasada temporada estuvo en esa condición en el Jeddah Club de la segunda división saudí.

Ortega se convirtió en el tercer criollo en unirse a un cuadro de Emiratos Árabes para la naciente temporada, tras las incorporaciones de Renné Rivas a Al Ittihad Kalba y Saúl Guarirapa al Sharjah.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo