Brujo Martínez anotó en la última fecha del Brasileirao

El Brasileirao 2025 terminó con la participación de varios venezolanos, la definición de cupos internacionales y la permanencia.

José Andrés Martínez fue titular, disputó 45 minutos y en el 23 anotó gol, en el empate 1-1 de Corinthians con Juventude.

El Timao garantizó boleto a la Copa Sudamericana, pero puede canjearlo por el de Copa Libertadores si es campeón de la Copa de Brasil.

Loading...

Yeferson Soteldo ingresó en el minuto 60, en el triunfo 2-0 de Fluminense ante Bahia. El elenco carioca disputará la Libertadores en 2026.

Tomás Rincón entró en el minuto 78, en la victoria 3-0 de Santos ante Cruzeiro. El Peixe aseguró una temporada más en la primera división y amarró el cupo a la Sudamericana.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images