Brayan Palmezano anotó en la Copa de Grecia

17 de septiembre, 2025

El Atromitos de Brayan Palmezano inició la fase de liga de la Copa de Grecia con un triunfo ante el Hellas Syrou.

El volante fue titular, disputó 63 minutos y en el 45+4 marcó gol, en la victoria 4-2 de su equipo.

Palmezano anotó su segundo tanto en cuatro partidos en la actual campaña, entre liga y copa.

La Copa de Grecia cambió su formato y esta temporada incorporó una fase de liga, al estilo de la que se disputa en la UEFA Champions League.

Luego de cuatro fechas de la fase de liga, los cuatro mejor clasificados avanzarán a los cuartos de final y los ocho siguientes ubicados disputarán entre sí un playoff para completar los cuartofinalistas.

