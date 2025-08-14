Buscar
Botafogo de Savarino tomó ventaja en los octavos de Libertadores

14 de agosto, 2025

Este jueves se completaron los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con el Botafogo de Jefferson Savarino en acción.

El volante fue titular y jugó 71 minutos, en el triunfo del conjunto brasileño 1-0 ante el Liga de Quito ecuatoriano.

Savarino acumula 4 partidos, todos como titular, sin goles anotados y con 2 asistencias en la actual edición del certamen continental.

El campeón defensor de la Copa cerrará la llave de octavos como visitante el próximo jueves.

Foto: Getty Images

