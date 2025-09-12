Botafogo de Savarino eliminado de la Copa de Brasil en penales

El Botafogo de Jefferson Savarino se despidió de la Copa de Brasil, tras caer en los cuartos de final ante el Vasco da Gama.

El volante ingresó en el minuto 58, en el empate 1-1 como local de su equipo en el encuentro de vuelta.

La serie quedó igualada 2-2 y Vasco venció 3-5 en la tanda. Savarino marcó su cobro.

El zuliano fue el primer jugador de la Vinotinto del exterior que vio acción oficial tras la eliminación esta semana en las eliminatorias al Mundial 2026.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images