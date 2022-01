Bolivia tendrá un amistoso con Trinidad y Tobago antes de medirse a la Vinotinto

Bolivia hizo modificaciones en la lista de convocados para enfrentarse a la Vinotinto por las eliminatorias, además de que disputará un amistoso ante Trinidad y Tobago antes del duelo en Barinas.

Luis Haquin, Ramiro Vaca y Jaume Cuéllar entraron en la convocatoria del técnico venezolano César Farías, que se redujo de 34 a 26 jugadores.

La concentración de la Verde empezará el sábado en La Paz, mientras que el 21 de enero se enfrentará a la escuadra caribeña en el estadio Olímpico Patria de Sucre.

Bolivia visitará a Venezuela el 28 de enero en La Carolina de Barinas y recibirá a Chile el 1 de febrero.

Porteros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield, ARG), Jhohan Gutiérrez (Atlético Palmaflor), Rubén Cordano (Bolívar).

Defensas: Diego Bejarano (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Jesús Sagredo (Blooming), Marc Enoumba (Always Ready), Luis Haquín (Carlos Manucci, PER), Jairo Quinteros (Inter Miami, EUA).

Mediocampistas: Erwin Saavedra (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Alejandro Chumacero (Always Ready), Rai Lima (Real Tomayapo), Fernando Saucedo (The Strongest), Moisés Villarroel (Wilstermann), Franz González (Platense, ARG), Ramiro Vaca (Beerschot, BEL).

Delanteros: Víctor Ábrego (Bolívar), Bruno Miranda (Bolívar), Henry Vaca (The Strongest), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Jaume Cuéllar (Lugo, ESP), Marcelo Moreno Martins (Cruzeiro, BRA), Juan Carlos Arce (Always Ready).

