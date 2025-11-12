Bianneider Tamayo se unió a la lista vinotinto

La FVF informó este miércoles que el defensa Bianneider Tamayo entró en la convocatoria de la Vinotinto para los amistosos de noviembre.

Con la adición del jugador de Unión Española, la lista oficial de disponibles para el seleccionador interino Fernando Aristeguieta subió a 31 futbolistas.

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Tamayo estuvo ausente en el llamado de octubre debido a problemas de visado.

La selección venezolana inició los entrenamientos en Estados Unidos el martes, de cara al primer partido de la ventana internacional, el viernes ante Australia en Houston, a las 10 y 30 de la noche, hora venezolana.

Lavinotinto.com

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