Barquisimeto SC clasificó a la Fase Final de la Liga Futve 2

Este miércoles se disputaron los cuatro partidos de la jornada 32 en el Grupo Centro Occidental de la segunda división.

Barquisimeto SC superó 1-2 a Atlético Barinas. José Alexander Rondón en el minuto 18 y Anthwan Díaz en el 42 marcaron por la visita. Diego Rodríguez lo hizo en el 1 por el cuadro llanero.

Yaracuyanos FC goleó 3-0 a Academia Puerto Cabello B. Víctor Viez en el 41, Jader Córdoba en el 52 y David Loreto en el 90 fueron los goleadores.

Atlético El Vigía ganó 4-3 ante Zamora FC B. Los tantos plataneros fueron de Juan Rivas en el 12, Joel Infante en el 51 y Bryan Duarte en el 56 y 78. Por el filial blanquinegro marcaron Néstor Jiménez de penal en el 35, José Flores de penal en el 49 y Roberth Patiño en el 67.

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Deportivo Lara venció 4-0 a Real Frontera. Joel Cáceres en el 21, Mario Álvarez en el 58, Ronaldo Peña en el 68 y Raudy Guerrero en el 86 anotaron los goles.

Ureña SC tuvo fecha libre.

Con los resultados del día, Barquisimeto llegó a 53 puntos y clasificó a la Fase Final de la Temporada 2026. Lara siguió en el primer lugar con 63.

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Foto: Prensa Liga Futve