Aristeguieta: «La idea es ver hacia adelante»

La Vinotinto tendrá su segunda parada de noviembre este martes ante Canadá en Fort Lauderdale, con la misión de seguir profundizando en su idea de juego.

«Vamos a poner el once que veamos mejor para tratar de ganar. La exigencia que tiene estar en la selección es siempre esa«, indicó el seleccionador interino Fernando Aristeguieta en declaraciones difundidas por la FVF.

Venezuela superó 1-0 a Australia la semana pasada y dio muestras de querer ser un equipo con mejor trato del balón, llevando el peso del partido.

«Fueron pocos días de trabajo, más con charla por no conocernos tanto. Había bastante información e interiorizaron muy bien todo. Hay muchos jugadores que no habían estado en la selección y es ver que vayan incorporándose a la dinámica«, repasó el «Colorado».

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Canadá se avizora como un rival más ofensivo: «Es un equipo intenso, que vive de las transiciones. Hay que tener paciencia para ocupar espacios, en forma distinta a lo de Australia. Canadá presiona alto, con más jugadores, pero presenta más oportunidades si rompemos el primer y segundo bloque de presión«.

Al analizar la renovación, Aristeguieta no se quedó con nombres en específico pero sí con las oportunidades que se están dando: «La idea es ver hacia adelante, qué hicimos y qué dejamos de hacer. Se vio un equipo valiente, dispuesto a asumir protagonismo desde el control de la pelota, es lo que queremos se vea reflejado«.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF