Aristeguieta buscará darle continuidad a lo hecho en la pasada fecha FIFA

La Vinotinto continuó esta semana su preparación para el amistoso del viernes ante Australia, en medio de la renovación que apunta al nuevo ciclo mundialista.

«La idea es renovar la plantilla, darle espacio a jugadores que en otro momento no lo han tenido«, remarcó el seleccionador interino Fernando Aristeguieta al atender a los medios de comunicación en Estados Unidos.

El entrenador recordó, en las declaraciones difundidas por la FVF, que la confección de la lista fue hecha con Oswaldo Vizcarrondo: «Fue un trabajo en conjunto, que va de la mano con lo hecho en la fecha FIFA anterior: una continuidad, una coherencia con lo que hizo y con la visión que tenemos«.

El «Colorado» reveló que conversó con José Salomón Rondón acerca de su ausencia de la lista: «Le expliqué la idea de la doble fecha y su ausencia. Creo que se lo tomó bastante bien. Tiene el deseo de seguir estando, sus días en la selección no han terminado«.

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«El mensaje a los jugadores es de agradecimiento. Incluso los del proceso anterior tienen ganas de seguir estando, de reconocer que algo faltó y buscar la forma de encontrarlo«, agregó el técnico, que destacó que de nuevo hay ausencias en la lista por problemas de visado.

Australia será el primer rival de Venezuela en la ventana de noviembre: «Es un equipo ordenado, que viene jugando 5-4-1 y no tiene problemas en cederle la pelota al rival. Son disciplinados y están comprometidos con la idea que están trabajando«.

Aristeguieta reafirmó que la renovación pasa por unir fuerzas en torneo al fútbol venezolano: «Si le va bien, todos crecemos. Es algo básico pero no ha sido así. He dormido poco este mes y medio para estar a la altura en cada sitio«.

«Es ver qué hacemos con ese dolor, si lo usamos como medio para apagarnos o como fuerza para salir adelante, con un análisis profundo de lo que faltó«, continuó el seleccionador.

«Estamos en renovación de nombres, de idea de juego, de compromiso, hay que ver hacia adelante«, concluyó.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF