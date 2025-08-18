Argentina dio la lista previa para el partido con la Vinotinto

Este lunes, la selección de Argentina hizo pública la lista preliminar de convocados para los partidos de las eliminatorias de septiembre ante Venezuela y Ecuador.

El técnico Lionel Scaloni incluyó a 31 jugadores en el listado de la Albiceleste, ya clasificada al Mundial 2026.

Las principales novedades en el llamado son las de Alan Varela y José Manuel López, del Palmeiras brasileño.

Por otro lado, regresaron a la lista Marcos Acuña, Julio Soler y Claudio Echeverri.

La principal ausencia es la de Enzo Fernández, quien cumplirá suspensión.

Argentina, que además ya se aseguró el primer lugar del premundial sudamericano, recibirá a la Vinotinto el 4 de septiembre en el Monumental de Buenos Aires y visitará a la Tri el 9 en Guayaquil.

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ING), Walter Benítez (Crystal Palace, ING), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella, FRA).

Defensas: Cristian Romero (Tottenham, ING), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella, FRA), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth, ING), Facundo Medina (Olympique Marsella, FRA).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, ING), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, ALE), Alan Varela (Porto, POR), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, EUA), Giovani Lo Celso (Betis, ESP), Claudio Echeverri (Manchester City, ING), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP), Valentín Carboni (Genoa, ITA).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético Madrid, ESP), Ángel Correa (Tigres Nuevo León, MEX), Julián Álvarez (Atlético Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, EUA), Lautaro Martínez (Inter Milán, ITA), José Manuel López (Palmeiras, BRA).

