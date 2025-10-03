Argentina dio la convocatoria para el amistoso con la Vinotinto

La selección de Argentina dio a conocer la lista de convocados para los amistosos de octubre ante Venezuela y Puerto Rico.

La Albiceleste, vigente campeona mundial y ganadora de las eliminatorias al Mundial 2026, tendrá algunas novedades en la plantilla pensando en la cita del próximo año.

Facundo Cambeses, Lautaro Rivero, Marcos Senesi y Aníbal Moreno son las adiciones del técnico Lionel Scaloni.

Enzo Fernández está de regreso tras no participar en la doble tanda de septiembre por suspensión.

Argentina superó a la Vinotinto 3-0 el mes pasado y se reencontrarán el 10 de octubre en Miami. El 13, enfrentará a Puerto Rico en Chicago.

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ING), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella, FRA), Walter Benítez (Crystal Palace, ING), Facundo Cambeses (Racing).

Defensas: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid, ESP), Cristian Romero (Tottenham, ING), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella, FRA), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Marcos Senesi (Bournemouth, ING), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, FRA).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras, BRA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, EUA), Enzo Fernández (Chelsea, ING), Nicolás Paz (Como, ITA), Giovani Lo Celso (Betis, ESP), Alexis Mac Allister (Liverpool, ING), Thiago Almada (Atlético Madrid, ESP), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, EUA), José Manuel López (Palmeiras, BRA), Julián Álvarez (Atlético Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter Milán, ITA).

Foto: Archivo