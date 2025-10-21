Anzoátegui FC anunció la salida de Leonardo González

Leonardo González dejó de ser el director técnico del Anzoátegui FC, tras completar su participación en la Temporada 2025 de la primera división.

«La junta directiva de Anzoátegui FC anuncia que el director técnico Leonardo González ha finalizado su contrato con la institución«, precisó el elenco portocruzano en una nota oficial.

Junto al entrenador salieron sus asistentes Lewis González, Pedro Vera y Edgar Salazar, además del preparador físico Javier Covela.

González dirigió al equipo desde enero, en su primera campaña en la máxima categoría nacional, y consiguió la clasificación a la Fase Final en el Torneo Apertura.

Foto: Archivo