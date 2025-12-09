Anzoátegui anunció tres nuevas bajas

Este martes, el Anzoátegui FC dio a conocer tres salidas más en su plantilla de cara a la Temporada 2026.

Franklin González, César Urpín y el portero Moisés Gallo fueron los jugadores anunciados como bajas del elenco portocruzano.

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Ellos se unieron a Christian Santos, Anthony Graterol, los argentinos Alejo Antilef, Ezequiel Gnemmi, Rafael Sangiovani y Gonzalo Villarreal, y el colombiano Yeison Bossa como los futbolistas que dejaron el once oriental.

Anzoátegui no ha confirmado quién será su director técnico para la nueva campaña, luego de que en octubre finalizase el vínculo con Leonardo González.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Anzoátegui FC