Anunciada la primera jornada del Torneo 2020

Este martes, la agremiación de equipos publicó los partidos correspondientes a la primera jornada del Torneo 2020, que empezará el próximo mes.

El fútbol venezolano regresará el 14 de octubre, con los cuatro encuentros correspondientes al grupo A, que se jugarán en el estadio Misael Delgado de Valencia.

El grupo B, en el que están encuadrados Caracas FC y Deportivo Táchira, tendrá su primera fecha el 25 de octubre en el estadio La Carolina de Barinas.

No fueron anunciados los horarios de los encuentros.

Primera jornada

Miércoles 14 de octubre

Grupo A (Valencia)

Estudiantes de Mérida vs. Yaracuyanos FC

Deportivo Lara vs. Trujillanos FC

Mineros de Guayana vs. Atlético Venezuela

Deportivo La Guaira vs. Carabobo FC

Descansa: Academia Puerto Cabello

Domingo 25 de octubre

Grupo B (Barinas)

Portuguesa FC vs. GV Maracay

Metropolitanos FC vs. Aragua FC

Monagas SC vs. Deportivo Táchira

Caracas FC vs. Zamora FC

