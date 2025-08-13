Andrusw Araujo se convirtió en el quinto venezolano en el Kryvbas

El Kryvbas ucraniano anunció este miércoles a Andrusw Araujo como su más reciente refuerzo para la liga ucraniana.

«Transferencia al FC Kryvbas y cinco años de contrato para Andrusw Araujo«, publicó el elenco europeo en su cuenta de Instagram, junto a fotos de la firma del contrato.

Loading...

El mediocampista de 22 años de edad llegó proveniente del Rayo Zuliano, equipo con el que disputó 4 partidos en el actual Torneo Clausura, y tendrá su primera experiencia en una competición del extranjero.

Araujo se unió a Gleiker Mendoza, Mayken González, Carlos Paraco y Carlos Augusto Rojas como los venezolanos componentes del plantel del conjunto de la primera división ucraniana.

Lavinotinto.com

Foto: Fckryvbas.com