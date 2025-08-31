ADIFFEM retuvo el título en la liga femenina

Este domingo se disputó la final de vuelta de la Liga Futve Femenina, con ADIFFEM superando al Deportivo Táchira para obtener el campeonato.

El cuadro capitalino venció 0-3 en la Cancha Alterna de Pueblo Nuevo y se quedó con el título con un global de 4-1.

Los goles fueron de Melanie Chirinos en el minuto 49, Bárbara Sandoval en el 53 y Génesis Florez en el 90+1.

El equipo dirigido por Lenín Bastidas retuvo el título conseguido en 2024, por lo que de nuevo será el representante de Venezuela en la Copa Libertadores Femenina.

Foto: Prensa ADIFFEM