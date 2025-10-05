ADIFFEM eliminado de la Libertadores Femenina

ADIFFEM sufrió su segunda derrota en la Copa Libertadores Femenina 2025 y se quedó sin opción de avanzar de ronda en el certamen.

El vigente campeón nacional perdió este domingo 2-0 ante el Boca Juniors argentino.

Los tantos del conjunto xeneize fueron de Carolina Troncoso en el minuto 17 y Lola Ruffini en el 78.

El conjunto dirigido por Lenín Bastidas está sin puntos tras 2 jornadas en el grupo B y ya no tiene chance de alcanzar la línea de los dos puestos de clasificación a los cuartos de final.

El cuadro capitalino cerrará su participación en la Copa el miércoles ante el Alianza Lima peruano.

Foto: Conmebol