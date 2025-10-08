ADIFFEM cerró la Libertadores Femenina con un empate

La participación de ADIFFEM en la Copa Libertadores Femenina 2025 terminó este miércoles con un 1-1 ante Alianza Lima.

El campeón venezolano se adelantó en el minuto 17 por medio de María Reyes y cedió la igualdad ante el elenco peruano en el 90+4, con tanto de Sashenka Porras.

Loading...

El conjunto capitalino consiguió el primer punto en su historia en la competición continental, luego de sufrir cinco derrotas al hilo.

ADIFFEM cerró en el último lugar del Grupo B con 1 puntos en 3 fechas. Clasificaron a cuartos de final el Ferroviária brasileño y el Boca Juniors argentino.

Lavinotinto.com

Foto: Conmebol