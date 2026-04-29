Academia Puerto Cabello sufrió fuerte descalabro en Uruguay

Academia Puerto Cabello cayó 4-0 ante Juventud en el Centenario de Montevideo, en un duelo de la tercera jornada de la Copa Sudamericana.

El cuadro uruguayo despachó el partido con cuatro anotaciones en la primera mitad, pese a que el inicio parejo pareció tender a algo distinto.

En el minuto 6, Fernando Mimbacas abrió el marcador con un cabezazo. Puerto Cabello igualó poco después, pero el tanto de Joao Barros fue anulado a instancias del VAR tras un fuera de lugar previo.

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En el 25, Leonel Roldán amplió aprovechando un centro de Mimbacas. El elenco local remató en el cierre de la primera etapa.

Mimbacas marcó el tercero con un penal en el 45+1 y en el 45+3 Pablo Lago consiguió el cuarto.

La segunda mitad tuvo poco para reseñar pese a que el cuadro guerrero contó más con la pelota e hizo variantes ofensivas.

Puerto Cabello cerró la primera vuelta de la fase de grupos con 3 puntos y como colista del Grupo B.

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Foto: Yahoo