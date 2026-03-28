Vizcarrondo: «Los cambios tuvieron gran influencia»

El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo aplaudió la reacción que tuvo la Vinotinto en el segundo tiempo para remontar el duelo ante Trinidad y Tobago.

«La adversidad sentimos que la sobrepasamos de manera conjunta, logramos irnos arriba y después manejar el partido«, repasó el entrenador en declaraciones difundidas por la FVF.

«Los cambios tuvieron gran influencia. Son jugadores que tienen una jerarquía, tranquilidad y calma que la trasladan al terreno de juego y contagian a los demás«, agregó.

La selección venezolana venció 4-1 a su rival caribeño en el FIFA Series pero antes vio como este fallaba un penal en el primer tiempo y se adelantaba en el marcador en el segundo.

«Nuestro inicio de juego fue dubitativo. Entramos en duda porque había una cantidad de jugadores debutando, queríamos generarles un espacio para ver cómo se relacionaban en competencia«, analizó el técnico.

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Vizcarrondo tendrá el lunes un reto más importante ante el local Uzbekistán: «Con más pergaminos, clasificó al Mundial y nos va a crear mayor oposición. Partiendo de esa idea, trataremos de diagnosticar cuáles son sus fortalezas y debilidades, y nosotros poder hacer un plan de juego para ir a ganar el partido«.

«También tienen la necesidad de analizar qué jugadores están para cerrar su lista del Mundial. Nuestra idea es entender eso y al mismo tiempo aprovechar los espacios para ir consolidando una idea, un modelo de juego y un grupo que sea más homogéneo«, cerró el seleccionador vinotinto.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF