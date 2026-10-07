La Vinotinto regresó al puesto 49 del ranking FIFA

La FIFA publicó este miércoles la actualización del ranking de selecciones, luego de la ventana internacional extendida en la que la Vinotinto jugó tres encuentros.

La selección de Venezuela perdió dos posiciones respecto a julio, cayendo del puesto 47 al 49 y permaneciendo séptima de Sudamérica.

La Vinotinto sucumbió ante Japón e igualó frente a Corea del Sur y Jordania en la fecha FIFA, la primera tras el Mundial 2026.

España mantuvo el primer lugar, con Argentina de segunda, y Brasil bajó al sexto.

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La próxima publicación será el 18 de noviembre.

Ranking FIFA – Octubre 2026

1- España 2011.57 puntos

2- Argentina 1972.80

3- Francia 1958.86

4- Inglaterra 1925.59

5- Portugal 1807.69

6- Brasil 1806.51

7- Marruecos 1805.34

8- Bélgica 1779.17

9- Países Bajos 1778.61

10- México 1738.48

11- Colombia 1735.80

12- Suiza 1725.39

13- Alemania 1717.52

14- Croacia 1714.74

15- Italia 1713.04

16- Estados Unidos 1705.47

17- Japón 1684.75

18- Senegal 1648.84

19- Noruega 1637.89

20- Uruguay 1635.54

24- Ecuador 1587.07

33- Paraguay 1552.30

49- Venezuela 1465.87

50- Chile 1458.97

53- Perú 1450.95

78- Bolivia 1322.19

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images