La Vinotinto igualó sin goles en Jordania

La Vinotinto cerró la gira asiática con un empate 0-0 de visita en Jordania, en un compromiso que encaró con bajas y sufrió en el segundo tiempo.

El primer tiempo tuvo un inicio lento, alejado de las áreas. Poco a poco, Venezuela fue tomando mayor protagonismo, con el juego por los costados.

Edson Alejandro Tortolero estrelló en el palo un tiro desde la zona izquierda. Luego, el local fue emparejando el accionar, aunque el balón perteneció más al conjunto sudamericano.

Jordania tuvo dos ocasiones de importancia, una de Ali Olwan tapado abajo por Cristopher Varela y otra con un tiro fallado solo en el área por Mahmoud Al Mardi.

En la segunda parte, el dominio árabe fue claro. La Vinotinto intentó reforzar el medio con las variantes pero no logró evitar los constantes avances de su rival.

El primer aviso fue venezolano con un tiro de Wikelman Carmona que se fue alto. De allí en adelante, se acumularon las llegadas jordanas y también su falta de definición.

Moussa Tamari falló dos muy claras dentro del área y Varela -de sólido desempeño- tapó dos remates de Anas Al Awadat, el más punzante que incorporó el elenco asiático.

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Cerca del final, una jugada individual de Marco Libra terminó con un tiro que se fue alto, cuando Venezuela defendía el cero que le permitió mantener el invicto ante selecciones árabes.

La fecha FIFA extendida terminó para la Vinotinto con una derrota 2-1 ante Japón y dos empates sin goles ante Corea del Sur y Jordania.

0- Jordania: Abdallah Al Fakhouri; Anas Badawi (Ahmad Assaf, 86′), Abdallah Nasib, Saad Al Rousan, Mohannad Abu Taha (Mohammad Abualnadi, 86′); Noor Al Rawabdeh (Amer Jamous, 86′), Nizar Al Rashdan (Ibrahim Sadeh, 70′), Yousef Qashi (Tammer Bany, 66′); Mousa Tamari (Mohammad Abu Zrayq, 66′), Mahmoud Al Mardi (Anas Al Awadat, 70′), Ali Olwan (Ahmad Ersan, 66′). DT: Badou Zaki.

0- Venezuela: Cristopher Varela; Delvin Alfonzo (Román Davis, 82′), Carlos Vivas, Yordan Osorio, Juan David Sánchez; Andrusw Araujo (Yerwin Sulbarán, 46′), Marco Libra, Daniel Pereira, Wikelman Carmona, Edson Alejandro Tortolero (Bryan Castillo, 63′); Jovanny Bolívar (Sebastián Mendoza, 82′). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Árbitro: Mohannad Qasim Sarray (Irak)

Amonestados: Sánchez.

Estadio: King Abdullah II Stadium, Amán, Jordania.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF